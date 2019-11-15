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Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti
6 saat önce
TFF, Nihat Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF, Nihat Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Nihat Çetin'in cenazesi, 17 Kasım Pazar günü Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:07
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