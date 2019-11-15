Son Dakika Haberleri: Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti
Son Dakika Spor Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti - Son Dakika Spor

Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti

6 saat önce

TFF, Nihat Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti, System.String[]

TFF, Nihat Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.


Nihat Çetin'in cenazesi, 17 Kasım Pazar günü Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:07 
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