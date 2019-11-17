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Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da toprağa verildi. Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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