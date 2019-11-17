Son Dakika Haberleri: Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni
Son Dakika Güncel Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni - Son Dakika

Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da toprağa verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da toprağa verildi.

Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Çetin, Oğuz Çetin, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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