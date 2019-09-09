Son Dakika Haberleri: Oğuz Çetin kız milli takımı kampını ziyaret etti
Son Dakika Spor Haber

Oğuz Çetin kız milli takımı kampını ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta olan milli takım teknik heyetinden, kamp ve maç programı ile ilgili bilgi alan Çetin, oyuncularla sohbet ederek başarı dileklerini sundu.

Oğuz Çetin kız milli takımı kampını ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta olan milli takım teknik heyetinden, kamp ve maç programı ile ilgili bilgi alan Çetin, oyuncularla sohbet ederek başarı dileklerini sundu.


Oğuz Çetin ve Genç Milli Takım antrenörleri, daha sonra 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın antrenörleri ve takım kaptanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Hazırlıklarını 16 Eylül Pazartesi gününe kadar Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek olan milli takımın 26 kişilik kadrosu 20'ye indirilecek.


Avrupa Şampiyonası eleme turu karşılaşmaları için 17 Eylül Salı günü Moldova'ya gidecek olan milliler, Romanya, Moldova ve İsviçre ile elit tura yükselebilmek için mücadele edecek.

Hasan Doğan, Oğuz Çetin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öldü denilerek morga gönderilen, ancak ölmediği anlaşılan genç kızın babası yardım istedi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak Güzel oyuncu Kristen Stewart, yeni kız arkadaşıyla festivale el ele tutuşarak geldi Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:47:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğuz Çetin kız milli takımı kampını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]