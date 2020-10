Oğuz Isıgöllü: 'TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' ziyaretçiyi de rahatlatacak

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında AVM'lere de 'Güvenli Hizmet Belgesi' verilmeye başlandı. Belgeyi almak için ilk başvuru yapan avm'lerden olan Venezia Mega Outlet'in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Belgeyi aldıktan sonra aldığımız tedbirleri tescillemiş olacağız" dedi.

Koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin AVM'lere 'Güvenli Hizmet Belgesi' verilmeye başlandı. Zemin mesafe çizgileri ve uyarı işaretlerinden, yemek katı, hizmet alanları, asansör girişleri gibi alanlarda dezenfektanların yer almasına, masa mesafelerinden, çatal bıçakların servise kağıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulmasına kadar 100'e yakın güvenli alışveriş kriteri belirlendi. Belirlenen kriterlerin tamamına uyan avm'lerin alacağı belge için başvuru yapan AVM'ler arasında yer alan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "TSE bulunduğunuz lokasyona göre program dahilinde gün veriyor ve gelip denetlemelerini yapıyorlar. Tüm hazırlıklarımız ilk günden beri tamamlanmış durumda. Denetim ekibi geldiğinde belgeyi alacağımızı düşünüyoruz. Belgeyi aldıktan sonra tedbirlerimizi belgelemiş olacağız. Bununla birlikte 1 Haziran'da avm'ler tekrar faaliyete geçtikten sonra, aldığımız tedbirlerle bugüne kadar tüm denetimlerden başarıyla geçtik. Açık konseptimiz ve aldığımız tedbirlerle günden güne artan bir ivmeyle ziyaretçilerimizi ağırlamaktayız. Ziyaretçiler, AVM'lerin güvenli ve gönül rahatlığıyla gidilebilecek yerler olduğunu biliyor" Bu durum belgelenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

TÜM TEDBİRLER SOSYAL MESAFE, MASKE VE HİJYENE DAYALI

1 Haziran'da tüm alışveriş merkezlerinin tekrar faaliyete geçmesiyle belirlenen tedbirlerin alındığına dikkat çeken Isıgöllü, "Hemen hemen her gün zaten denetimler yapılıyor. Bunların hepsinden bu güne kadar eksiksiz bir şekilde geçtik. Tüm tedbirler temelde sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyene dayanıyor. Bizim aldığımız tedbirler de giriş noktalarından itibaren tamamen bunu sağlamaya yönelik. İnsanları bilgilendirme amaçlı sesli ve görsel uyarılarımız var, kontroller yapıyoruz. Her yerde olduğu gibi içeriye maskesiz giremiyorsunuz ve mesafeli bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Muhtelif yerlerde el dezenfektanlarıyla ellerinizi dezenfekte ediyorsunuz. Ortak alanlarda tüm tedbirler alınıyor. Mağazalarda da ayrıca tedbirler alınıyor. Tamamen mesafeyi sağlama ve maskesiz dolaşmayı engelleme üzerine kurulu bir sistemimiz var. Bu konuda teknolojiden de yararlanıyoruz. Kullandığımız bir mobil uygulama ile kendi pandemi kurulumuzla her gün yaklaşık 10-15 mağazayı denetliyoruz. Mağaza çalışanlarıyla anlık iletişimde olabiliyoruz" diye konuştu.

AÇIK HAVA AVM'NİN AVANTAJI VAR: ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU YÜZDE 70 SEVİYESİNDE

Açık hava AVM'si olmanın özellikle bu dönemde daha da avantajlı olduğuna dikkat çeken Isıgöllü, "AVM'ler pandemiden sonra tekrar faaliyete geçtiğinde, geçen yıllara kıyasla yüzde 30 seviyelerinde ziyaretçi yoğunluğuyla başladılar. Biz yüzde 70 seviyelerine ulaşmış durumdayız. Bu oran kapalı AVM'lerde yüzde 40-50'ler seviyesinde kaldı. Bunda açık hava AVM'si olmamızın da etkisi var. Tamamen doğal havalandırmamız var ve iklimlendirme sistemlerimiz yok. Bu durum insanlarda olumlu etki bırakıyor ve kendilerini daha rahat hissediyorlar. Aslında kapalı alışveriş merkezleri de tüm tedbirleri alıyorlar ama biz bu avantajımızı bu dönemde ön plana çıkarmış olduk" dedi.

CİRO VE ZİYARETÇİ SAYISINDA ESKİ NORMALE YAKIN SEVİYELERE YAKLAŞILDI

Hem cirolarda hem de ziyaretçi sayısında neredeyse eski normale yakın seviyelere gelindiğine vurgu yapan Isıgöllü, "Uluslararası dolaşım kısmen kısıtlı olduğu için çok fazla turist çeken bizim gibi alışveriş merkezleri bu durumdan biraz etkilendi. Biz bu durumu özellikle Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren Balkan pazarına yönelerek aşmaya başladık. Daha öncesinde Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Doğu ve Arap ülkeleri ve kısmen Balkan ülkelerinden ziyaretçileri ağırlıyorduk. Yeni stratejimiz ve iletişim kanallarımızla yöneldiğimiz Balkan pazarında, son dönemde günden güne artan bir Balkan kökenli ziyaretçi kitlesi oluşturmayı başardık" diye konuştu.

VATANDAŞLAR ESKİSİ GİBİ SOSYALLEŞMEK İÇİN DE GELİYOR

Isıgöllü, vatandaşların ilk başta birikmiş ihtiyaçlarını karşılama refleksiyle AVM'leri ziyaret ettiklerini dile getirdi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Temel ihtiyaçlar haricinde artık sosyalleşme anlamında da tekrar eskisi gibi insanlar alışveriş merkezlerine gelmeye başladılar. Eğlence sektörü eski seviyelerden biraz uzak durumda. Bu da bu süreçte çok normal. Pandeminin gündemden düşmesine paralel olarak kısa sürede eski seviyelerine gelecektir diye düşünüyorum. Outlet AVM olduğumuz için insanlar alışveriş odaklı geliyorlar. Kurgumuz tamamen bunun üzerine kurulu. Markalarımız yılın 365 günü indirimli şekilde geniş ürün çeşitliliği sunuyorlar. Ziyaretçilerimiz de alışverişlerini yapıp, açık havada cadde konseptinde yer alan kafe ve restoranlarımızın keyfini çıkarıyorlar ."