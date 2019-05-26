Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sahada yer aldı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:03 Kaynak: İHA
'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin
, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sahada yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor
arasında oynanan müsabakada Oğuz Kağan Güçtekin 211 gün sonra forma şansı buldu. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası son olarak Süper Lig'in 10. Haftasında Ankaragücü
karşısında forma giyen Güçtekin 6 ay 28 gün sonra sarı-lacivertli formaya Antalyaspor maçında Nabil Dirar'ın yerine 83. dakikada dahil oldu. - İSTANBUL
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