Son Dakika Haberleri: Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada

Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada

5 saat önce

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sahada yer aldı.

Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada, System.String[]
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sahada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada Oğuz Kağan Güçtekin 211 gün sonra forma şansı buldu. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası son olarak Süper Lig'in 10. Haftasında Ankaragücü karşısında forma giyen Güçtekin 6 ay 28 gün sonra sarı-lacivertli formaya Antalyaspor maçında Nabil Dirar'ın yerine 83. dakikada dahil oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:03 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe, Spor
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