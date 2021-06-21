Oğuz Köse Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmış Bulunmaktadır - Son Dakika

Oğuz Köse Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmış Bulunmaktadır
21.06.2021 11:05
Oğuz KÖSE Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadırOğuz KÖSE Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Oğuz KÖSE Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadırOğuz KÖSE Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEK REKTÖR
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