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Oğuz Sarvan'dan TFF'ye cevap - Son Dakika

Oğuz Sarvan'dan TFF'ye cevap

06.08.2021 17:09
Oğuz Sarvan'dan TFF'ye cevap, System.String[]

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Oğuz Sarvan, TFF'nin resmi sitesinden kendisiyle alakalı yapılan açıklamaya cevap verdi.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Oğuz Sarvan, TFF'nin resmi sitesinden kendisiyle alakalı yapılan açıklamaya cevap verdi. Sarvan, federasyondan tarafından paylaşılan açıklamayı kanıtlarla çürütme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, "Kamuoyunun yapılan bu yalan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerden oluşan açıklamaya itibar etmemesini rica ediyorum" dedi.

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal bugünkü yazısında, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen 2021-2022 sezonu MHK Yaz Semineri'ne MHK eski başkanı Oğuz Sarvan'ın önce davet edildiğini, daha sonra davetin geri çekildiğini yazmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da resmi sitesinden paylaştığı açıklamada, Sarvan'a herhangi bir resmi seminer davetinde bulunulmadığını belirtmişti.

Oğuz Sarvan bunun üzerine yazılı bir açıklama yaparak TFF'ye cevap verdi. Sarvan, şu cümlelere yer verdi:

"Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde, Merkez Hakem Kurulu adına yapılan şahsımla ilgili, çelişkili, yalan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerle dolu açıklamayı üzülerek okumuş bulunuyorum. Her cümlesini kanıtlarla çürütme hakkımı saklı tutarak, kamuoyunun yapılan bu yalan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerden oluşan açıklamaya itibar etmemesini rica ediyorum." - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Türkiye Gazetesi, Oğuz Sarvan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oğuz Sarvan'dan TFF'ye cevap - Son Dakika Spor


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