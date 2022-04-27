Oğuz Savaş: "Bütün Türk milletine armağan olsun" - Son Dakika
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Oğuz Savaş: "Bütün Türk milletine armağan olsun"

27.04.2022 22:49

Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Kaptan Oğuz Savaş, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kupa bütün Türk milletine armağan olsun" dedi.

Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Kaptan Oğuz Savaş, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kupa bütün Türk milletine armağan olsun" dedi.

FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Reggio Emilia'yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji'nde Kaptan Oğuz Savaş, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Oğuz Savaş, "Çok mutluyuz. Bugüne kadar çok çalıştık, hak ettiğimizin de karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir kupayı kazandık. Tarifi yok. Buraya kadar gelen herkese, ekranda destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türk milletine ve Bahçeşehir Ailesi'ne bu kupa armağan olsun" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Oğuz Savaş: Bütün Türk milletine armağan olsun
Oğuz Savaş: Bütün Türk milletine armağan olsun
Oğuz Savaş: Bütün Türk milletine armağan olsun
Oğuz Savaş: Bütün Türk milletine armağan olsun

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oğuz Savaş: 'Bütün Türk milletine armağan olsun' - Son Dakika


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