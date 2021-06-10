Kütahya Belediyespor'un başarılı sporcusu Oğuz Türker, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Polonyo'da gerçekleştirilen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Oğuz Türker, Dünya 3'üncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Türker, Kütahya'yı bir kez daha gururlandırdı.

VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Kütahya ve Türkiye adına yarışan Oğuz Türker, bin 500 metrede 4.09'luk derecesi ile podyuma çıkmayı başardı. Dünya üçüncüsü olarak adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdıran Türker, bronz madalyanın sahibi oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, başarılı gençlerin Kütahya'nın ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Işık, "Gençlerimizin şanlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırması bizleri mutlu ediyor. Oğuz Türker Kütahya Belediyespor Kulübümüzün diğer başarılı sporcularımızdan birisi. Kendisi bu güne kadar aldığı madalyalar ile hem kulübümüzü, hem Kütahya'mızı hem de ülkemizi başarı ve gururla temsil etmiştir ve etmeye devam edecektir. Kendisini bu üstün başarısından dolayı tebrike ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA