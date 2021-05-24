Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak - Son Dakika

Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak

24.05.2021 15:09
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak, System.String[]

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Oğuz Yılmaz, 4 gün önce son yolculuğuna uğurladı. Şarkıcının ailesi, cenaze defin esnasında çekilen görüntülerin sosyal medya üzerinde hızla yayılmasına sitem ederek, "Acımıza alışınca adalet önünde görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmiş apar topar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

"CENAZE GÖRÜNTÜLERİNİ ÜZÜLEREK İZLİYORUZ"

Oğuz Yılmaz, ani vefatı ile sevenlerini yasa boğarken, ailesi ise şarkıcının cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasına isyan etti. Acılı aile, Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Büyük üstat Oğuz Yılmaz'ın vefatından sonra gerek kameralarla, gerekse izinsiz defin işlemleri görüntüleriyle veya iş hayatı ile ilgili konularda para almak için dijital platformlarda yaydıkları görüntüleri üzüntüyle izliyoruz.

"ACIMIZA ALIŞINCA ADALET ÖNÜNDE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Akabinde gereğini de yapacağımızı size bildirmek istiyoruz. Unutmayın; ölüm herkese var. Yaşatmadan da can almayan bir Yaradan var... Küçüldükçe alçalıyor ve günah alıyorsunuz. Acımız dinmeyecek ama elbet bizi alıştıracak. O zaman adalet önünde görüşeceğiz. Saygılar..."

Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu
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Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak

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Son Dakika Magazin Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak - Son Dakika Magazin


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