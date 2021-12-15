Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gaziantep'in Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Kılıç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" adlı fotoğrafını seçen Kılıç, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karelerine oy verdi. Kılıç, AA muhabirine, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel ve başarılı olduğunu belirtti.

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