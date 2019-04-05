Son Dakika Haberleri: Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Mazbatasını Aldı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Mazbatasını Aldı

22 dakika önce

Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen törende Kılıç'a mazbatasını Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak verdi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Mazbatasını Aldı, System.String[]
Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen törende Kılıç'a mazbatasını Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak verdi.

Gaziantep Adliyesine Ak Parti Oğuzeli İlçe Başkanı Şıh Mehmet Türk, Milliyetçi Hareket Partisi Oğuzeli İlçe Başkanı Muharrem Özsert Ülkü Ocakları Oğuzeli İlçe Başkanı Sedat Gökkır ve Belediye Meclis Üyeleri ile gelen Kılıç, ikinci kez Oğuzeli Belediye Başkanlığı görevine seçilmenin mutluluğunu yaşadı.

"Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Seçim süreci boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Artık milletimiz kararını verdi, son sözü Oğuzeliler söyledi. Bundan sonra bizler, belediye meclis üyelerimizle birlikte önümüzdeki 5 yıl boyunca Oğuzeli'ne milletimize ve hemşerilerimize daha iyi hizmet yapmanın gayretinde olacağız" dedi.

Kılıç, "Mazbatamızı aldığımız bu mutlu günde bana ve ekibime ilçemize hizmet görevini ikinci kez veren saygıdeğer Oğuzelili hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde ayrım yapmadan, tüm ilçe halkının çözüm merkezi olacağız. Hizmetlerimiz kaldığımız yerden hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:18 Kaynak: İHA

Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Milli Patateslerin İsmi Anketle Belirlenecek Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:40:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]