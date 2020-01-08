Oğuzeli Belediyesi EBYS uygulamasına geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğuzeli Belediyesi EBYS uygulamasına geçti - Son Dakika

Oğuzeli Belediyesi EBYS uygulamasına geçti

6 saat önce

Oğuzeli Belediyesi vatandaşlara daha hizmet vermek ve hem kurum içi hem de kurumlar arası evrak dolaşımını daha etkin, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçiş yaptı.

Oğuzeli Belediyesi EBYS uygulamasına geçti, System.String[]

Oğuzeli Belediyesi vatandaşlara daha hizmet vermek ve hem kurum içi hem de kurumlar arası evrak dolaşımını daha etkin, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçiş yaptı.


İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda yürütülmekte olan 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi' (EBYS) hakkında bilgilendirme eğitimi Oğuzeli Meclis Salonunda Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelin katılımıyla gerçekleşti.


"EBYS sistemi hem tasarruf hem de kolaylık sağlayacak"


Belediye olarak hizmetlerini dijital sistemlere uygun hale getirdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Artık her şeyin dijital ortamlarda gerçekleştiği bir dönemdeyiz, bizde belediye olarak gerekli alt yapımızı oluşturup dijital dünyada kaliteli ve güvenilir hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.


Başkan Kılıç, "Gelişen çağın teknolojik alt yapısına uygun olarak hareket etmek zorundayız. Belediye olarak vatandaşımıza en hızlı şekilde hizmet vermek ve hem kurum içi hem de kurumlar arası evrak dolaşımını daha etkin, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçiş yaptık. Gelişen ülke şartlarında vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenilir bir hizmet vermek için ne gerekiyorsa onu yapma gayretindeyiz. 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçtikten sonra en önemli tasarrufu kağıttan sağlamış olacağız. Doğa dostu bir belediye olarak hem kurum içi hem de kurumlar arası evrakların oluşturulmasında kullanılan kağıt miktarını, kırtasiye malzemesi kullanımını, EBYS modülü ile en aza indirmiş olacağız. Zamandan önemli bir tasarruf sağlamış olacağız. Yeni sistemle yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi sağlanacak. Bu sistemle hem tasarruf hem de kolaylık sağlayacak. İş gücü, kaynak ve zaman tasarrufu sağlayan sistemle aynı zamanda uygulamada bilgi ve veri güvenliği de sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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