Son Dakika Haberleri: Oğuzeli Belediyesi'nden personele 'etkili iletişim semineri'
Son Dakika Güncel Haber

Oğuzeli Belediyesi'nden personele 'etkili iletişim semineri'

1 saat önce

Oğuzeli Belediyesi'nde, personelin vatandaş ile daha etkili iletişim kurabilmesi, empati yapması ve hitap teknikleri ile kendilerini geliştirebilmesi için "Etkili İletişim Semineri" düzenlendi.

Oğuzeli Belediyesi'nden personele 'etkili iletişim semineri', System.String[]

Oğuzeli Belediyesi'nde, personelin vatandaş ile daha etkili iletişim kurabilmesi, empati yapması ve hitap teknikleri ile kendilerini geliştirebilmesi için "Etkili İletişim Semineri" düzenlendi.


Oğuzeli Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen seminer kapsamında Uzman Klinik Psikolog Mehmet Fatih Şiraz, belediye personeline "Etkili İletişim" başlıklı eğitim verdi. Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen seminere birim müdürlerinin yanı sıra belediye personeli katıldı.


"İletişim kurmak başarılı sonuçları doğurur"


Personelin vatandaş ile daha etkin iletişim sağlayabilmesi için hitap şekli, beden dili ve etkin dinlemenin önemine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Mehmet Fatih Şiraz, "Düzgün bir diksiyon, karşınızdaki kişi ile empati yapmak, beden dilini doğru ve etkili kullanmak şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, stres yönetimi kurmak çok daha başarılı sonuçlar almamızı sağlar" diye konuştu.


"Doğru iletişimle halkımıza daha iyi hizmet edeceğiz"


Hizmet içi eğitimleri çok önemsediklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Mehmet Sait Kılıç, "Tüm personelimiz aynı zamanda bu ilçede yaşayan birer vatandaş. Günlük hayatlarında da kendilerine faydası olacak bu eğitimler sayesinde halkımıza çok daha iyi hizmet edeceklerine inanıyorum. Etkili İletişim Semineri ile personelimizin görev yaptıkları yerlerde vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik. Belediyemizin her alanda yüzü olan çalışanlarımızın, Oğuzeli Belediyesi'ni her zaman en iyi şekilde temsil etmesini arzuluyoruz" Halkla aramızdaki iletişimi daha güçlü kılmak adına hizmet içi eğitimlere devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Mehmet Fatih, Oğuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'ü tırtıllar bastı! Vatandaş önlem alınmasını istedi
Eski hükümlü, sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:50:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğuzeli Belediyesi'nden personele 'etkili iletişim semineri'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]