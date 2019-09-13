Son Dakika Haberleri: Oğuzeli Belediyesinden aşure ikramı
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Oğuzeli Belediyesinden aşure ikramı

1 saat önce

Oğuzeli Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Oğuzeli Belediyesinden aşure ikramı, System.String[]

Oğuzeli Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli Çarşı Camisinde cuma namazı sonrası Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, Muharrem ayının diğer aylardan faklı olduğunu, 10 peygambere 10 ikramın verildiği aşure gününün bu ayda olduğunu, Hz. Hüseyin'in bu ayda şehit edildiğini belirtti.

Kılıç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Bizi bir arada tutan milli ve dini günlerimizi amacına uygun olarak hep beraber anlamalı ve kutlamalıyız." dedi.

Oğuzeli, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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