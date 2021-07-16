Oğuzeli Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha - Son Dakika

Oğuzeli Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha

GAZİANTEP - Hayırsever iş insanı Hayri Aytaç'ın destekleriyle Oğuzeli Belediyesi tarafından Gündoğan Mahallesine yaptırılan Yılmaz ve Rabia Aytaç Sosyal Tesisi Vali Davut Gül ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

Göreve geldiklerinden bu yana birçok alanın yanı sıra sosyal tesis alanında da hizmetlerini sürdüren Oğuzeli Belediyesi, hayırsever iş insanı Hayri Aytaç'ın katkılarıyla Gündoğan Mahallesine yaptırılan Yılmaz ve Rabia Aytaç Sosyal Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Jandarma İl Komutanı Hüseyin Bekmez, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Rabbim anne ve babamın adına bir şey yapmayı nasip etti"

Anne ve babalarının adına Oğuzeli Belediyesi sayesinde sosyal tesis yaptığını belirten hayırsever iş insanı Hayri Aytaç, "Bu köy rahmetli annemin ve şuanda hastanede tedavi gören babamın doğup büyüdüğü mahalle. Ben doğmadan önce bu köyden ayrılmışlar ve tekrardan Rabbim anne ve babamın adına bu köye bir şey yapmayı nasip etti. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah bizden sonra gelen nesilde bizlerden daha iyi işler yapmayı nasip etsin" dedi.

"Göreve geldiğimizde 1 tane olan sosyal tesis sayısını 23'e çıkardık"

Göreve geldikleri günden itibaren Oğuzeli İlçesinde 1 adet olan sosyal tesis sayısını 23'e çıkardıklarını dile getiren Mehmet Sait Kılıç, birçok alanın yanı sıra sosyal tesis alanında yatırımların devam edeceğini söyleyerek, " Bugün burada bu toprakların üzerinde güzel bir eseri hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu topraklar bilinen tarihiyle 5 bin yıllık insanlığın yaşam sürdüğü topraklar. 5 bin yıldan bu yana bu topraklar üzerinde insanlık yaşıyor. Onun için bu toprakların kıymetini bilmeliyiz. Suyun kıymetini bilmeliyiz ki bu bize hayat veren budur. Bizde sizlerin daha iyi bir yaşam sürebilmesi için Gündoğan Mahallesinde Hayri Bey kardeşimizle belediye işbirliğiyle güzel bir sosyal tesis yaptık. Biz bir söz vermiştik, o sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Göreve geldiğimizde 1 tane olan sosyal tesis sayısını şuanda açtığımız tesisle 23'e çıkardık. 500 kişilik nüfusu aşan her mahallemize bir tane sosyal tesis demiştik. Çok şükür, nüfusu 500'ü geçip sosyal tesisin yapılmadığı sadece 1 mahallemiz kaldı. Artık sosyal tesisler bir ihtiyaç haline geldi. Sosyal tesisler; insanların bir araya gelebileceği, eğitim faaliyetlerinin olduğu, Kur'an-ı Kerim kurslarının olduğu bir mekan olma hasebiyle bütün tesislerimiz hem Milli Eğitim'e hem de Müftülüğümüzün emrine veriliyor. Bu tesisler dolayısıyla sosyal hayatımızı zenginleştiren kurumlar haline geldi. Bizde sizlerin hayatını kolaylaştırmak açısından bu faaliyetlerimize sizlerle birlikte devam edeceğiz. Ben katkılarından dolayı Hayri Aytaç'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayri Aytaç'a ve Oğuzeli Belediyemize teşekkür ediyorum"

Yapılan sosyal tesiste emeği geçenlere teşekkür eden MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, " Sosyal tesisimizin Gündoğan Mahallesine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birçok alanda eğitim, sağlık, kültürel alanda hizmet verebilecek ve burada hayırlı hizmetlerin nasip olacağı bir yere imza attıkları için Hayri Aytaç'a ve Oğuzeli Belediyemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Sosyal tesis için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal tesisin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, " Güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Öncelikle Oğuzeli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Sosyal tesislerin kaynağının nereden geldiği çok önemli değil. Önemli olan bu organizasyonu yapabilmek. Önemli olan hayırseverlerimizle bu irtibatı kurabilmek. Sonuç itibariyle bu mahallenin bu ihtiyacını görebilmek. Hayri Bey'e teşekkür ediyorum. Sadece bu sosyal tesiste değil Gaziantep'te her alanda garip gurebanın ihtiyaçlarına imkanları ölçüsünde el atıyor. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarımızın bu sosyal tesisin yapılmasında hem belediye hem de hayırsever kısmında koordinasyon sağladı. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, tesis yapımında katkılarından dolayı Hayri Aytaç'a plaket takdim etti.