Oğuzeli Belediyespor Abdülkadir Aslan'a emanet

Gaziantep 1. Amatör Liginde mücadele eden Oğuzeli Belediye spor, Teknik Direktör Abdülkadir Aslan ile anlaştı.



Abdülkadir Aslan kendini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın makamında attı.Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, imza töreni sonrası teknik ekip, futbolcular ve yönetimle yemekte bir araya geldi.



"Türk futboluna yeni değerler kazandıracağız"



Abdülkadir Aslan'ın tecrübesi ve birikimleriyle Oğuzeli Belediyespor'un büyük başarılara imza atacağının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "İnanıyoruz ki yeni hocamıza birlikte takımımızı çok iyi yerlere getireceğiz" dedi.



İmza töreni sonrası teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Abdülkadir Aslan hocamızın tecrübesi ve kariyeri ortada. Kendisine inancımız ve güvencimiz tam. Bizler inanıyoruz ki takımımıza büyük katkılar sağlayacak. Yeni hocamız başarı çıtası yukarılara çekerek Türk futboluna yeni değerler kazandıracaktır. Yeni Teknik Direktörümüz Abdülkadir Aslan kulübümüze ve Oğuzeli'ne hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep beraber güzel işlere ve başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.



"Oğuzeli Belediyespor'da olmaktan mutluluk duyuyorum"



Teknik direktör Abdülkadir Aslan imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada yeşil beyazlı kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Teknik Direktör Aslan, "Oğuzeli Belediyespor'u sağlam temellerle gençlerimize emanet etmeyi hedefliyoruz. Sadece kadromuzda bulunan sporcularımız ile yetinmeyerek Oğuzeli'nde alt yapıya da yatırım yaparak takımımızı yapılandırmayı düşünüyoruz. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve ekibine spora ve sporcuya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Abdülkadir aslan kimdir?



Abdülkadir Aslan,1965'te Kilis'te doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.



Tecrübeli teknik adam, 1988 yılında SANKOSPOR (Gazişehir Gaziantep FK) kulübünde antrenörlüğe başladı, 1988 ile 1991 yılları arasında görev yaptığı Gazişehir Gaziantep FK spor ayrıldıktan sonra, 1991 ile 1994 yıllarında Türk Telekomspor kulübünde Amatör takım sorumlusu olarak görev yaptı, 1994 ile 2014 yılları ara Gaziantepspor Alt yapısının çeşitli kategorilerinde görev yaptıktan sonra sırasıyla İl Özel İdarespor, Nizipspor, Araban Belediyespor, Işın Boru Yıldızspor ve son olarak Şahinbeyspor takımında görev yaptı. - GAZİANTEP