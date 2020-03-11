Oğuzeli MYO'da kadına yönelik şiddet konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğuzeli MYO'da kadına yönelik şiddet konferansı - Son Dakika

Oğuzeli MYO'da kadına yönelik şiddet konferansı

7 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu tarafından Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Konferansı düzenlendi.

Oğuzeli MYO'da kadına yönelik şiddet konferansı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu tarafından Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Konferansı düzenlendi.


Konuşmasında şiddet ve şiddet türlerine değinen Psikolog Gamzenur Toraman, son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddetin nedenlerinden bahsederek, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak kadınları her türlü desteklerini söyledi. Rojbin Dayıoğlu ise konuşmasında İstanbul sözleşmesi ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra, kadınların şiddete uğradıklarında hangi kurum ve kuruluşlara başvurması gerektiği hakkında bilgilendirdi.


GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, kadınların iş yaşamı ve toplumda hak ettikleri yere gelebilmeleri için kendilerinin, işverenlerin ve toplumun kadına bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, bunun için öncelikli adımın eğitim olduğunu vurguladı. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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