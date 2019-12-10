Oğuzeli MYO öğrencilerinden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Ali Altunbaş ve Öğr. Gör. Ali Balkan koordinesinde Adalet Bakanlığı Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne düzenlenen teknik geziye katıldı.



Teknik gezi kapsamında, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Aydın Ökçüntekle tarafından öğrencilere Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılan faaliyetler tanıtıldı. Daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün konferans salonunda Denetimli Serbestliğin amacı ve yapılan faaliyetlerle ilgili bir sunum yapıldı. Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Beydoğan yaptığı sunumda şunları söyledi:



"Mahkemeler, Denetimli Serbestlik kararı verdiğinde bu karar Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından kamuya yararlı ücretsiz bir işte çalıştırma, konutta denetim ve gözetim altında bulunma, belirlenen yerlere imza yükümlülüğü, programlara katılma, belirli bir süre tedaviye tabi tutma şeklinde icra edilir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak bizler birçok Sivil toplum kuruluşuyla, Gaziantep Üniversitesi, belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa projeler geliştirmekteyiz. Bu amaçla çeşitli seminerler, grup çalışmaları, sosyal faaliyetler, kurslar düzenleyerek eğitim ve iyileştirme faaliyetleri icra etmekteyiz. Buradaki amaç bu denetimlere tabi tutulan kişilerin takip ve iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılmasıdır."



Öğr. Gör. Ali Altunbaş, Gaziantep Üniversitesi olarak teknik gezilere önem verdiklerini belirterek, bu tür teknik gezileri yaparak öğrencilerin hem ileriki meslek hayatlarına hazırlanmalarında fikir sahibi olabilmeyi hem de derslerde öğrettiklerini uygulamadaki karşılığını görebilmeyi amaçladıklarını söyledi.



Öğr. Gör. Ali Balkan da, "Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencilerimizi ileride görev yapabilecekleri bir alan olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü yerinde görmek istedik. Bu kapsamda başta bize bu fırsatı sunan, desteklerini esirgemeyen Oğuzeli Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan'a ve teknik gezi ile bizzat ilgilenen Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Denetimli Serbestlik Uzmanı Aydın Ökçüntekle'ye ve oradaki çalışanlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP