Oğuzeli Myo Öğrencilerinden Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'ne Teknik Gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencileri, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'ne teknik gezi düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencileri, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'ne teknik gezi düzenledi.



Hukuk Bölümü öğretim elemanları Ali Balkan ve Ali Altunbaş tarafından organize edilen gezide, Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Bülent Delibalta ve Şube Müdürü Dursun Mülazımoğlu tarafından öğrencilere Ceza İnfaz Kurumlarının tanıtımı ve tarihsel gelişimiyle ilgili sunum yapıldı.



Daha sonra öğrencilere eğitim merkezi kampüsü gezdirilerek faaliyetleri tanıtıldı. Öğrencilere Ceza İnfaz Kurumu Uygulama Odası'nda meslek hayatında görev yaparken dikkat edilecek hususlarla ilgili uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler sınıflara dağıtılarak yeni memurlarla ile birlikte derse girerek mesleki konularda eğitime alındı.



Gezi hakkında görüşlerini dile getiren Öğretim Görevlisi Ali Altunbaş, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Ceza İnfaz Kurumları Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı Bülent Delibalta'ya, Başkan Yardımcısı İlknur Görgelve Şube Müdürü Dursun Mülazımoğlu başta olmak üzere tüm öğretim görevlilerine teşekkür etti.



Altunbaş, "Amacımız, öğrencilerimize sadece teorik eğitim vermek değil, öğrencilerimiz daha okuldayken mezuniyetten sonraki hayatlarında da onlara yol gösterebilmek ve ilerde aranan elemanlar olarak yetişmelerini sağlamak" diye konuştu.



Öğretim Görevlisi Ali Balkan da Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencilerinin ceza infaz ve koruma memuru olduklarında eğitim alacakları kurumu ve yapacakları mesleği daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla bu teknik geziyi düzenlediklerini söyledi. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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