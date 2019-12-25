Oğuzeli MYO öğrencilerinden SGK'ya gezi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğuzeli MYO öğrencilerinden SGK'ya gezi - Son Dakika

Oğuzeli MYO öğrencilerinden SGK'ya gezi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı öğrencileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü'ne bir inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Oğuzeli MYO öğrencilerinden SGK'ya gezi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı öğrencileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü'ne bir inceleme gezisi gerçekleştirdi.


Oğuzeli MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yaşar Ede'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen gezide, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Sosyal Güvenlik Programı mezunlarına ihtiyaçları olduğunu ve öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunan bu tür etkinliklere değer verdiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bilal Deliktaş ve Şef Yusuf Ünlü, öğrencilere tüm servisleri gezdirerek, işleyiş hakkında bilgilendirdi.


Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, SGK İl Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederken, öğrencilerinin sadece teorik bilgilerle kalmayacağını ve pratik olarak bilgilendirilmesi için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP

Sosyal Güvenlik Kurumu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marius Sumudica gece hastaneye kaldırıldı
Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
18:00 D-100'DE OTOBÜSÜN YOLUNU KESEN SÜRÜCÜNÜN CEZASI BELLİ OLDU - Son Dakika
18:00 Bakan Pakdemirli: "Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte" - Son Dakika
18:00 Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı - Son Dakika
18:00 D-100'de otobüsün yolunu kesen sürücünün cezası belli oldu - Son Dakika
17:55 Rektör Polat, "Üniversite, Muş'un cazibesini artırıyor" - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:05:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğuzeli MYO öğrencilerinden SGK'ya gezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]