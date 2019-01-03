Oğuzeli'nde 2019'un İlk Meclis Toplantısı Gerçekleşti
13 dakika önce
Oğuzeli Belediyesi 2019 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Oğuzeli
Belediyesi 2019 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç
'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ocak ayı olağan toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Oğuzeli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait
Kılıç, yılın ilk toplantısını oturuma açarak 2019 yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği Ocak ayı olağan meclis toplantısında, 2019 yılında görev yapacak olan Denetim Komisyonu seçildi. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, toplantıya katılım gösteren meclis üyelerine teşekkür ettiğini ifade ederek alınan kararların ve 2019 yılının Oğuzeli'ne ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Fenomen Dizi Sen Anlat Karadeniz'in Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu