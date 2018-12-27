Oğuzeli'nde 25 Aralık Mücadele Koşusu

Oğuzeli'nde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde '25 Aralık Mücadele Koşusu' düzenlendi.

Oğuzeli'nde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde '25 Aralık Mücadele Koşusu' düzenlendi.



Oğuzeli Belediyesinin düzenlediği koşuya katılım yoğun olurken, başlama düdüğünü Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç çaldı. Küçük, Yıldız ve Genç kategorisinde düzenlenen koşu Hava limanı yolundan başlayarak Oğuzeli Belediyesi önünde son buldu. Koşuda dereceye giren sporculara ödül ve hediyelerini Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Belediye Başkan Yardımcısı Niyami Özada ve Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel takdim etti. Koşu sonrası yaptığı açıklamada 97 yıl önce ecdadımızın bizlere büyük bir miras bıraktığının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Bize bırakılan mirasın emanetçisi ve koruyucusu olacağız. Gaziantep Savunması eşine tarihte bir daha rastlanmayan şanlı bir destandır. Bu şanlı savunma, yalnız Gazianteplilerin değil, bütün insanlık dünyasının hayret, takdir ve hürmetini kazanmıştır. Bu büyük zaferin 97. Yıl dönümünde tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü münasebeti ile düzenlemiş olduğumuz 25 Aralık Mücadele koşusunda mücadele eden ve dereceye giren tüm sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



Koşuda dereceye giren sporcular Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a ve belediye yetkililerine teşekkür ederken, galibiyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - GAZİANTEP

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