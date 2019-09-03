Oğuzeli'nde belediyeden iki yeni proje

Oğuzeli Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile 2 yeni proje protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuzeli'nde Nar Ürünleri ve Çeşitlendirilmesi Tarım Projesi ve Oğuzeli Üretsin, Kurutmalıkları Markalaşsın Gastronomi Turizmi Projesi protokol sözleşmesi, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Kılıç, müthiş bir ürün yelpazeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurutmalığımız, salçamız, sumağımız, nar ekşimiz hepsi doğal, hepsi organik. Yaptığımız bu çalışma ile hem ekonomimize önemli bir katkı sağlamış olacağız, hem de kırsalda yaşayan üreticilerimize yeni bir gelir kapısı açmış olacağız. Ekonomik ve sosyal kalkınma da son derece önemli bir çalışma. Bu konuda Oğuzeli Belediyesi olarak üretim odaklı bir kalkınma modeli kurmak istiyoruz. Vatandaşımızın gelir ortalaması artarsa yüzü güler ve başka yerleşim yerlerine gitmek yerine bu güzel ve verimli topraklarda kendi işini yapar, kendi toprağını işler."