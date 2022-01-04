Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç'tan nar üretimi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 2021 yılında 400 ton tescilli Oğuzeli Nar'ı işlendi.

Oğuzeli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, nar ve nar ekşisinin ilçenin tanıtımında büyük rol oynadığını belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 2021 yılının üretici açısından verimli geçtiğini bildirdi.

İlçede toplam 400 ton nar işlendiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"İşlenen narın 5 tonu belediyemiz 'Nar Atölyesinde' olmak üzere 50 tonu nar ekşisi haline geldi. Bu her yıl katlanarak devam edecek. Toprağımızın bereketi ve çalışkan halkımızın özverisi ile dünyanın en güzel narı ve ekşisi ilçemizde üretiliyor. Oğuzeli artık nar ve nar ekşisi konusunda söz sahibi konumuna geldi. Daha önce vatandaş para etmediği için nar ağaçlarını söküyordu. Kurduğumuz tesis ve ürünlerimize aldığımız coğrafi işaretlerle birlikte sökülen ağaçlar tekrar dikilmeye başladı. Çünkü ürünlerimizin katma değeri yükseldi. Bu da çiftçimizin cebine yansıdı."

Nar ve nar ekşisinin vitamin açısından çok zengin bir besin olduğunu vurgulayan Kılıç, "Özellikle salgın ile mücadele ettiğimiz şu günlerde nar ve ekşisini evlerimizde kesinlikle eksik etmemeliyiz. Narın sadece meyvesi değil, meyve tanelerinin zarı, meyve kabukları, nar ağacı kökleri, kök kabukları ve nar ağacı dalları da sağlık açısından faydalıdır. Yararları saymakla bitmeyen narda tüketim artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.