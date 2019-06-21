Son Dakika Haberleri: Oğuzeli'nde dilencilere göz açtırılmıyor
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Oğuzeli'nde dilencilere göz açtırılmıyor

1 saat önce

Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Oğuzeli'nin işlek cadde, meydan ve cami çevrelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla dilenciler suçüstü yakalandı.

Oğuzeli'nde dilencilere göz açtırılmıyor, System.String[]
Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Oğuzeli'nin işlek cadde, meydan ve cami çevrelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla dilenciler suçüstü yakalandı. Yakalanan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.

Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine düzenlediği operasyonlarla ilçe genelinde dilencilik yapan şahısları suçüstü yakaladı.

"Vatandaşlar dilencilere itibar etmemeli"

Çevre illerden gelerek dilenmeyi meslek haline getiren dilencilerin duygu istismarı yaptığını belirten Oğuzeli Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu konuda denetimlerimizi Oğuzeli'nin işlek cadde, meydan ve cami çevrelerinde sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımız ile de koordinasyon içinde çalışan ekiplerimiz, bildirilen şikayet ve ihbarlara ivedi olarak müdahale etmektedir. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını ve dilencilere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Oğuzeli, Güncel
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