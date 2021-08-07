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OĞUZELİ'NDE EV KADINLARININ KURUTMALIK MESAİSİ - Son Dakika

OĞUZELİ'NDE EV KADINLARININ KURUTMALIK MESAİSİ

07.08.2021 10:20

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde yaz sezonunda hazırlanan ve yurt dışına da gönderilen kurutmalıklar, ev kadınları tarafından mahallelerde oyularak hazırlanıyor.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde yaz sezonunda hazırlanan ve yurt dışına da gönderilen kurutmalıklar, ev kadınları tarafından mahallelerde oyularak hazırlanıyor. Aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlara eş ve çocukları da yardım ediyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te kurutmalıkların hazırlanması çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde evlerinin önünde komşularla bir araya gelen ev kadınları kış hazırlığı içim yaptıkları kurutmalık patlıcan, kabak ve acurlar ilçe belediyesinin desteğiyle ticarileşip önemli bir geçim kaynağı oldu. İlçenin tüm mahallelerinde 3 ay boyunca devam eden oyma işlemi daha sonra kurutmalıkların iplere dizilmesi ve kuruması için kurulan çatılara serilmesi ile hazır hale getiriliyor.

'HER EVİN KAPISINDA OYMA İŞLEMİ YAPAN KADINLAR VAR'

Her evin önünde kurutmalık hazırlayan kadınların olduğunu söyleyen Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, ilçenin kurutmalığın merkezi olduğunu vurgulayan Uçar şunları söyledi:

"Oğuzeli ilçemiz kurutmalıkların merkezi olan bir ilçedir. Şuanda kurutmalık yapma mevsimindeyiz. İlçemizde kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle herkes kurutmalık işine gönül vermiş durumdadır. Beni en çok mutlu eden Oğuzeli ilçemizde kurutmalıklarımız üretiliyor ve üretilen kurutmalığımızın miktarı çok fazla. Bu kurutmalıklar sadece kendi ülkemizde değil yurtdışına da gönderiliyor. Kadınlarımızda bu işi yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Oğuzeli ilçemizde sokağa çıktığımız zaman her evin kapısında topluluk halinde oturan kadınları patlıcanları oyarken görme şansını yakalayabiliyoruz. Kadınlarımız bu işi büyük bir zevkle yapıyorlar."

'BU İŞİ YAPMAK EL BECERİSİ İSTİYOR'

Yapılan işlemin zor olduğunu ve el becerisi olması gerektiğini ifade eden Kaymakam Büşra Uçar, "Ayrıca kadınlarımız yanına gelen herkese kurutmalığın nasıl yapıldığını patlıcanın nasıl oyulduğunu biberin nasıl oyulduğunu nasıl o ipe dizildiğini aşama aşama anlatıyorlar. Her dizimde 50 patlıcan veya biber oluyor. Bunun için özel bir aletimiz var. Bu işi yapmak çokta kolay değil her hüneri el becerisi gerektiriyor. Ürünleri oyuyorlar ipe dizdikten sonra da çatı dediğimiz bir mekanizma var. Çatıya asılarak bu kurutmalıklar kurutuluyor ve daha sonra hem yurtiçine hem de yurtdışına satışı gerçekleştiriliyor. Oğuzeli ilçemizde yaklaşık olarak 200 milyon adet patlıcan ve biber oyuluyor. Bu kadar lezzetli olmasının sebebi ise sevgiyle muhabbetle oyulması" dedi.

'GÜNLÜK 5 BİN ADET OYUYORUM'

Günlük 5 bin adet oyum yaptığını ve ev ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen ev kadını Gülcan Canmayan, "Yılın üç ayı bu işi yapıyoruz ve severek ve isteyerek oyma işini yapıyoruz. Günlük ortalama 5 bin adet oyma yapıyorum. Burada komşularımızla beraberde yapıyoruz. Kurutmalıkların yemekleri çeşitlendirmesinde katkısı çok büyük. Bu işi yapmayınca canımız sıkılıyor. Evimizin ekonomisine de büyük katkıda bulunup güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kurutmalık oyumu yapın ev kadınları ise bu işi yaparken hem eğlendiklerini hem de çalıştıklarını söyledi.

OĞUZELİ'NDE EV KADINLARININ KURUTMALIK MESAİSİ
OĞUZELİ'NDE EV KADINLARININ KURUTMALIK MESAİSİ
OĞUZELİ'NDE EV KADINLARININ KURUTMALIK MESAİSİ
OĞUZELİ'NDE EV KADINLARININ KURUTMALIK MESAİSİ

Gastronomi, Gaziantep, Hisarcık, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OĞUZELİ'NDE EV KADINLARININ KURUTMALIK MESAİSİ - Son Dakika


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