Oğuzeli'nde geleneksel halı saha turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Oğuzeli'nde geleneksel halı saha turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

Oğuzeli'nde geleneksel halı saha turnuvası sona erdi

6 saat önce

Oğuzeli belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası' sona erdi.

Oğuzeli'nde geleneksel halı saha turnuvası sona erdi, System.String[]

Oğuzeli belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası' sona erdi.


17 takımın katıldığı turnuvada Oğuzeli Belediyesi birinci, Körkün Esnaf Spor ikinci, Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Murat Karahan, Tüm Spor Adamları Genel Başkanı Vakıf Demir, Tüm Spor Adamları Genel Başkan Yardımcısı Enver Bal, Oğuzeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Burak Şevket Taş, Oğuzeli Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Taşdemir ve Niyami Özada'nın ellerinden aldı.


"Bu tür turnuvaların devamını sağlayacağız"


Oğuzeli'nde sporun gelişmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Sporun olduğu yerde barış ve kardeşlik vardır" dedi. Turnuvaya katılan tüm takımları kutlayan Başkan Kılıç, "Her yıl düzenlemiş olduğumuz Kurumlar Arası 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Dereceye giren takımlarımıza kupa ve madalyalarını takdim ettik. Bu tür turnuvaları kurumlar arası ilişkilerin güçlenip, pekişmesi için düzenliyoruz. Spor yapmak hem vücudun zinde olmasını hem kaynaşmayı hem de bir araya gelmeyi sağlıyor. İlçe olarak sporda iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Gerek takım sporlarında gerekse bireysel sporlarda iyi durumdayız. Yaptığımız organizasyonlar ile daha da iyi duruma geleceğiz. Bu organizasyonumuza katılan 17 takımda bu turnuvanın şampiyonudur. Kardeşlik duyguları içinde yapılan maçlarda tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Oğuzeli Belediyesi olarak bu tür turnuvaların devamını sağlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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