Oğuzeli'nde kapatılan iş yerlerinden 2 ay kira alınmayacak - Son Dakika
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Oğuzeli'nde kapatılan iş yerlerinden 2 ay kira alınmayacak

14 dakika önce

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle kapatılan belediyeye ait olan iş yerlerindeki kiracılardan 2 ay kira ücreti alınmayacağı duyuruldu.

Oğuzeli'nde kapatılan iş yerlerinden 2 ay kira alınmayacak, System.String[]

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle kapatılan belediyeye ait olan iş yerlerindeki kiracılardan 2 ay kira ücreti alınmayacağı duyuruldu.

Oğuzeli Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince Korona Virüs salgını önlemleri kapsamında kapatılma kararı alınan belediyeye ait olan iş yerlerindeki kiracılardan 2 ay boyunca kira ücreti alınmayacağını duyurdu.

"2 ay kira ücreti almayacağız"

Korona virüs tedbirleri ile ilgili Oğuzelili vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Yaşanan salgın tedbirleri çerçevesinde mağdur olan esnafımıza destek olup bu süreçte üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. Esnafın rahat nefes alması amacıyla 2 ay kira ücretinin alınmayacağını belirten Kılıç, "Belediyemiz tarafından kiraya verilen bazı işyerleri İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge gereğince korona virüsle mücadele kapsamında kapatıldı. Kiracılarımızın bu süreçten etkilenmemesi için kiracılarımızdan 2 ay kira ücreti almayacağız. Bu kararla hayatın her yönden zorlaştığı bugünlerde esnafımızın bir nebze rahatlamalarını sağlamak istedik. Bugüne kadar her zaman vatandaşlarımızın, üreticimizin ve esnaflarımızın yanında olduk. Bundan sonra da onlara destek olmayı sürdüreceğiz, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle salgın tehlikesi süresince tüm esnafımızın ve vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almalarını önemle rica ediyorum. İnşallah dayanışma ruhuyla bu süreci de hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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