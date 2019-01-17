Son Dakika Haberleri: Oğuzeli'nin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Turizme Kazandırılıyor

Oğuzeli'nin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Turizme Kazandırılıyor

1 saat önce

Hayata geçirdiği projeler ile adından sıkça söz ettiren Oğuzeli Belediyesi, ilçeyi turizm merkezi haline getirecek bir projeye daha imza atıyor.

Oğuzeli'nin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Turizme Kazandırılıyor, System.String[]
Hayata geçirdiği projeler ile adından sıkça söz ettiren Oğuzeli Belediyesi, ilçeyi turizm merkezi haline getirecek bir projeye daha imza atıyor. Oğuzeli Belediyesi ata sporu olan atçılık ve okçuluk ile kadınların el emeği yöresel ürünlerini sergileyecekleri ve satış yapacakları kafeterya ve satış ofisi ile seyir terasının yer alacağı Oğuzeli Deliklitepe mevkisinde oluşturulacak 'Tarihi ve Kültürel Zenginliklerinin Turizme Kazandırılması' projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

"Deliklitepe bölge turizminde yerini alacak"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Deliklitepe Projesinin yapılacağı alanları Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) RektörEdibe Sözen ve rektör yardımcıları ile birlikte gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör'ü Edibe Sözen ve rektör yardımcılarına gerçekleşecek proje hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Projemizin hayata geçmesi ile Deliklitepe bölgede alternatif olacak ve zengin tarihi kültürel yapısı ile turizmde yerini alacak" ifadelerini kullandı.

Eko turizm için kolları sıvadıklarını belirten Kılıç, "Eko turizm açısından doğal ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması için belediye olarak kolları sıvadık. İlk olarak Deliklitepe mevkisinde alt yapı planlarının hazırlanması ve bölgede eko turizmin ekonomik faaliyetlerin içinde farkındalığının oluşturulmasını sağladık. Oğuzeli ilçemizin Deliklitepe mevkisi seyir tepesi olarak turizme kazandırılarak ata sporlarımızdan olan at biniciliği ve okçuluk ilçe turizmine katma değer sağlayacak. Tanıtım ile birlikte Gaziantep halkı ve Gaziantep'e gelen turistlerin yöreye ilgileri artacak. Gelen turistler oluşturulan kültür, turizm tesislerinde ağırlanacak ve bölge ciddi anlamda turizm merkezi haline gelecek. Bununla birlikte Deliklitepe mevkisi içinde aktivite alanlarının artması ilçe ekonomisini de canlandıracak. Geliri artan bölge insanımızın yaşam kalitesi de artacaktır. Bölgemiz sağlıklı organik gıdaların üretiminin yapıldığı, tarihi kültürel değerleri, eko turizm ve gastronomi turizmi ile ön plana çıktığı bir yer haline gelecek. İstihdam alanlarının artması ile ilçemizden diğer yerlere çalışmak ve eğitim maksatlı göç edenlerden tekrar ilçeye dönüşler sağlanacaktır. Turizm yatırımcıları ve seyahat acentaları bölgeye yatırım için gelmesi de amaçlanmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ışığında Oğuzelimiz hak ettiği turistik değeri kazandıracak ve böylece projemizin hayata geçmesi ile bölge alternatif ögeleri ve zengin tarihi kültürel yapısı ile turizmde yerini alacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Oğuzeli, Güncel
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