Oğuzhan 398 gün sonra gol attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Oğuzhan 398 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor

Oğuzhan 398 gün sonra gol attı

6 saat önce

Gençlerbirliği karşılaşmasının 74. dakikasında skoru 3-1'e getiren golü atan Oğuzhan Özyakup, tam 398 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Oğuzhan 398 gün sonra gol attı, System.String[]

Gençlerbirliği karşılaşmasının 74. dakikasında skoru 3-1'e getiren golü atan Oğuzhan Özyakup, tam 398 gün sonra gol sevinci yaşadı.


Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısında Diaby'nin yerine oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın 74. dakikasında siyah-beyazlıların 3. golünü atarken 398 gün sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak geçtiğimiz sezon 13. haftada deplasmanda oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Ankaragücü mücadelesinde fileleri havalandıran Oğuzhan, 24 Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar geçen 398 günde gol atamamıştı. Atiba'nın asistinde fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından kenarda ısınan Necip'e koştu. - İSTANBUL

Oğuzhan Özyakup, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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