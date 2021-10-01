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Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2)

01.10.2021 11:57
Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2), System.String[]

BAKAN KOCA: KALP KRİZİ SONRASI KAYBETTİKAnkara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş'in kontrolünde, kalp ve kalbe bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören Oğuzhan Asiltürk'ün, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAKAN KOCA: KALP KRİZİ SONRASI KAYBETTİK

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş'in kontrolünde, kalp ve kalbe bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören Oğuzhan Asiltürk'ün, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel ve Asiltürk'ün doktoru Doç. Dr. İhsan Ateş ile birlikte hastane önünde açıklama yaptı. Bakan Koca, Oğuzhan Asiltürk'ün bir süredir Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane'de tedavi gördüğünü belirterek, "Bir süredir hastanede tedavi edilen 'Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk beyefendiyi kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Bugün sabah 09.00 sıralarında özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah kardiyak arrest (kalp krizi) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

BAKANLAR GÜL VE SOYLU'DAN ZİYARETAdalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastanede aileye taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, çıkışta yaptığı açıklamada, "Allah rahmet eylesin. Hepimizin yolculuğu ve teslimiyeti bellidir. Devlet hayatı ve siyaset hayatımızın mümtaz şahsiyetiydi. İçişleri Bakanlığı vesilesiyle çok temasta bulunduk. Sesiyle tembihatlarayla tecrübesiyle her konuşmamızda hem devlet adamlığı hem millet adamlığı anlayışını hep hissettirdi" dedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok bakan ve siyasi parti lideri de sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun. Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" mesajını paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında, "Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş'ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim. Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun" dedi. Öte yandan AK Parti genel başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Twitter'dan taziye mesajı yayımladı.Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinin, yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.?Nursima ÖZONUR- Burak TEKİN/ ANKARA,

Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2)
Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2)
Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2)
Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2)

Oğuzhan Asiltürk, Kalp Krizi, Hastane, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika


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