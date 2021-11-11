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Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak - Son Dakika

Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak

11.11.2021 12:04
Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün adı, evinin yakınındaki bir caddeye verilecek.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün adı, evinin yakınındaki bir caddeye verilecek.

AK Parti'li belediye meclis üyeleri, Ankara'da 1 Ekim'de hayatını kaybeden eski bakanlardan Asiltürk'ün hatırasının yaşatılması amacıyla, ikamet ettiği Yukarı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caddeye isminin verilmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne önerge verdi.

AA muhabirine konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili AK Parti'li Fatih Ünal, parti kültürlerinde vefanın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından derinden etkilendiklerini aktaran Ünal, "Vefa ile ilgili çalışmaları her defasında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize öğütler. Beraber siyaset yaptığımız, Milli Görüş çizgisinden gelen Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi çok seviyorduk. Biz de bir vefa duygusu olarak bu ay bir caddeye isminin verilmesi konusunda bir önerge verdik." diye konuştu.

"Oğuzhan Asiltürk, davamızda öncü abilerimizdendir"

İsimlendirme Komisyonu'na sevk edilen önergenin Aralık ayında yapılacak meclis toplantısında karara bağlanacağını anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Aslında oturduğu caddeye ismini vermek istiyorduk. Ancak orada devlet bilinci ile yapılmış bir isimlendirme olduğu için başka yakın bir caddeye de verilebilir. Nihayetinde, devletimiz dış politika gereği bazı yerlere isimler veriyor. Bu isimlerin değişmesini arzu etmeyiz. Araştırmaya devam ediyoruz. Oğuzhan abi, uzun yıllar Milli Kütüphane'nin hemen yanında oturuyordu. Oğuzhan Asiltürk, davamızda öncü abilerimizdendir. Merhum Necmettin Erbakan'ın ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ve yol arkadaşlığı yapmış büyüklerimizdendir."

Önerge

Kasım ayı birinci oturumunda, AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, AK Parti'li meclis üyeleri Aydoğan Can ile Murat Akça'nın da imzasıyla meclise sunulan ve İsimlendirme Komisyonu'na sevk edilen önerge şöyle:

"Deneyimli devlet ve siyaset adamı Oğuzhan Asiltürk'ün hatırasının yaşatılması için ikamet adresi olan Yukarı Bahçelievler Mahallesi Çankaya/ Ankara konumundaki Wilhem Thomsen Caddesi'nin, uygun görülmezse, yakın çevrede bulunan başka bir caddenin adının değiştirilerek 'Oğuzhan Asiltürk' isminin verilmesi arz ve teklif ederim."

Oğuzhan Asiltürk

Saadet Partisi'nin kurucularından, siyasetçi Oğuzhan Asiltürk, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935'te doğdu.

Milli Selamet Partisi ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde Malatya Milletvekili seçildi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'a uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Asiltürk, CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde, İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Asiltürk, 13 Eylül 2021'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara'ya getirilmiş, tedavi altına alındığı Ankara Şehir Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak
Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak
Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak
Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak

Oğuzhan Asiltürk, AK Parti, Ankara, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğuzhan Asiltürk'ün ismi evinin yakınındaki caddede yaşatılacak - Son Dakika
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