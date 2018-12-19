Son Dakika Haberleri: Oğuzhan'ın Başından Çıkarılacak Mermi, Balistik İncelemeye Gönderilecek (3)

Oğuzhan'ın Başından Çıkarılacak Mermi, Balistik İncelemeye Gönderilecek (3)

3 saat önce

MERMİ ÇIKARILDIAdana'da, alkol alıp, kendinden geçtiği sanılan, kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen, ameliyat edildi.

Oğuzhan'ın Başından Çıkarılacak Mermi, Balistik İncelemeye Gönderilecek (3), System.String[]
MERMİ ÇIKARILDI

Adana'da, alkol alıp, kendinden geçtiği sanılan, kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen, ameliyat edildi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp tarafından yapılan yarım saatlik operasyonla Çimen'in başındaki mermi çekirdeği çıkarıldı. Çimen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:53 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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