Oğuzhan'ın Başından Çıkarılacak Mermi, Balistik İncelemeye Gönderilecek (3)
3 saat önce
MERMİ ÇIKARILDIAdana'da, alkol alıp, kendinden geçtiği sanılan, kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen, ameliyat edildi.
MERMİ ÇIKARILDI Adana
'da, alkol alıp, kendinden geçtiği sanılan, kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen, ameliyat edildi. Çukurova Üniversitesi
Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp tarafından yapılan yarım saatlik operasyonla Çimen'in başındaki mermi çekirdeği çıkarıldı. Çimen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:53 Kaynak: DHA
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