Oğuzhan'ın otopsi raporu; beyin kanaması ve beyin sapı hasarından ölmüş - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, alkollü otomobil sürücüsü Mestan Göksal'ın bisikletine çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuzhan Kemçin'in (17) otopsi raporu ortaya çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, travmaya bağlı kafa kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin sapı hasarı sonucu öldüğü belirlendi.

Kaza, 7 Temmuz günü saat 00.30 sıralarında, Muğla- Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mestan Göksal yönetimindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöndeki Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kemçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemçin'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polisin araştırmasında Göksal'ın, ağır yaralı Oğuzhan Kemçin'e yardım etmek yerine, 500 metre ilerideki dayısı Yeniköy muhtarı Bayram Güner'in evine gittiği, ikilinin daha sonra yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Tekrar eve dönen dayı ve yeğen, bu kez aile yakınlarıyla birlikte olay yerine gidip eve geri döndü. Üçüncü kez olay yerine gittiklerinde ise bölgede devriye gezen polis, kendilerini görüp durunca Oğuzhan'ın cesediyle karşılaştı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Göksal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.