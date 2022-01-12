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Son dakika haberi... Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı

12.01.2022 12:17
Son dakika haberi... Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı

Son dakika haberine göre Muğla'da geçen yıl 7 Temmuz'da bisikletiyle evine dönerken, alkollü sürücü Mestan Göksal'ın çarpması sonu hayatını kaybeden Oğuzhan Kemçin davasının 6'ncı duruşmasında karar açıklandı.

Muğla'da geçen yıl 7 Temmuz'da bisikletiyle evine dönerken, alkollü sürücü Mestan Göksal'ın çarpması sonu hayatını kaybeden Oğuzhan Kemçin davasının 6'ncı duruşmasında karar açıklandı. Sanık Mestan Göksal'a iyi hal indirimi uygulanmadan, alkollü araç kullanarak taksirli adam öldürme suçundan toplam 6 yıl hapis cezası verildi.

Muğla Menteşe'de, 7 Temmuz'da alkollü sürücü Mestan Göksal'ın (28) çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in (17) ölümüyle ilgili davanın 6'ncı duruşması görüldü. Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Mestan Göksal, Düğerek Cezaevi'nden SEBGİS sistemiyle katıldı. Duruşmada Oğuzhan Kemçin'in babası Özay Kemçin, annesi Ayşe Kemçin ile ağabeyi Hüseyin Kemçin katıldı.

Çarpışma anında hayatını kaybetti

Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. Duruşmada, Kemçin'in kazadan sonra hemen müdahale edilseydi yaşayabilme ihtimalinin göz önüne alınarak, çarpılma anıyla ölüm zamanının tam olarak belirlenmesi için 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumundan beklenen raporun geldiği bildirildi. Buna göre, Kemçin'in çarpışma anında beyin sapı yaralanmasından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Kemçin'in kazadan hemen sonra erken müdahale edilseydi durumunda bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

Karar açıklandı

Mahkeme, 6'ncı duruşmada kararı açıkladı. Buna göre sanık Mestan Göksal, iyi hal indirimi uygulanmadan alkollü olduğu ve taksirli adam öldürme suçundan toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Kemçin'in avukatları Sercan Avcı ile Selahattin Avcı, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle istinat yoluna başvuracaklarını açıklarken, "Sanığın 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ceza bize göre düşük. Bu yönde istinafa gerekli başvurumuzu yapacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Son gelen Adli Tıp raporunda ise olay anında vefat ettiği ortaya çıktı. O nedenle dosya ağır Ceza Mahkemesine gitmedi. Bu da şunu gösteriyor. Aşırı hızla gelip maktule çarptığını gösteriyor. Tahliye edilmemesi bizim için iyi biri durum. Ancak cezanın az olduğunu düşünüyoruz. Bu yönden de istinaf yoluna başvurumuzu yapacağız" dedi.

Baba Özay Kemçin, verilen cezanın acılarını dindirmeyeceğini belirterek, "6 yıl değil, 36 yıl da olsa acımızı azaltmaz. Hakim ve savcılara bir şey demiyorum. Onlar kanuna göre iş yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada sıkıntı olan en son İstanbul Adli Tıp raporu ve karşı taraf buna seviniyor. Alkolün yasak olduğu bir ülkede hatta haram olduğu bir dinin inancın mensubuyuz. Ama çarpınca öldü diye sevinebiliyor karşı taraf. 18 yaşındaki bir çocuğu çarpınca hemen ölmüş diye sevinebiliyor. Buradaki sıkıntı kanunların işlerliği. 6 yıl ceza aldı ama tamamını yatmayacak zaten. Bunun pandemisi var, açık ceza evi var, şartlı tahliyesi var. Onunu için hiçbir ceza sonuçta oğlumu geri getirmeyecek. Böyle bir acıyı Allah kimseye yaşatmasın. İnşallah bu konunlar düzelir bir daha suçsuz yere her kimi öldürürse cezasını fazlası ile alır inşallah" dedi. - MUĞLA

Son dakika haberi... Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı
Son dakika haberi... Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı

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Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp, Muğla, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı - Son Dakika


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