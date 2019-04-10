Oğuzhan Koç 10 Burda'da Binlerce Balıkesirli ile Buluştu
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Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerini 6 Nisan akşamı muhteşem bir konserle ağırladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:09 Kaynak: İHA
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerini 6 Nisan akşamı muhteşem bir konserle ağırladı. Balıkesir
'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, sevilen pop müzik sanatçısı Oğuzhan Koç
konseri ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.
Sahne 10'da ziyaretçilerini Oğuzhan Koç'un sevilen şarkıları ile buluşturan 10 Burda AVM, binlerce Balıkesirli ile birlikte keyifli ve müzik dolu dakikalara ev sahipliği yaptı.Sevilen sanatçı Oğuzhan Koç gördüğü yoğun ilgi karşısında Sahne 10'da konsere eşlik eden hayranlarına teşekkür etti.
Oğuzhan Koç konserinin hemen akabinde ise popüler şarkıların farklı versiyonlarının sunulduğu DJ Performans ile muhteşem bir akşam yaşandı. - BALIKESİR
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