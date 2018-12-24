Oğuzhan Koç, "Düet Yapmak İstediğim Kimse Yok"

DÜET YAPMAK İSTEDİĞİM KİMSE YOK

Ocak'ın 2'inci haftasında yeni single'nın müjdesini veren Koç, kimseyle düet yapmak istemediğini söylerken, "Bu zamana kadar birçok değerli sanatçı ile düet yaptım. 2019 yılında sadece kendi şarkılarımı söylemek istiyorum" dedi. Bu yıl "Yol Arkadaşım 3" olmayacağını, İbrahim Büyükak'ın yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını söyleyen Koç, kamera önünde henüz kimlerin olacağını bilmediğini de belirtti.

ESER, KENDİ EFSANESİNİ YARATACAK

Son dönem ekran önünde ayrı projelerde yer alsalar da İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler ile 10 yaşından beri arkadaş olduklarını belirten Koç, "Ekran karşısında veya sahnede bir arada olmasak da kamera arkasında her şeyi 3 kişi yapıyoruz, birbirimizin projeleri için bir arada çalışıyoruz" dedi. Beyazıt Öztürk'ün bu işi zirvede bıraktığı dönemde Eser Yenenler'in yeni bir platform yarattığını söyleyen Koç, "Kimse Beyazıt Öztürk'ün yerini alamaz. O bu işi zirveye taşıdı ve istediği zaman yine oradan alıp kendi efsanesine devam edebilecek bir isim. Eser de Türkiye'nin en iyi sunucu ve TV programcılarından biri olarak kendi efsanesini yaratacak" şeklinde konuştu.