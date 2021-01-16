Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir'den olay açıklamalar
16.01.2021 17:46
FLAŞ... Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde set çıkışı evine girerken objektiflere takıldı. Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan ilişkisi hakkında konuştu. İşte Özdemir'in son dakika açıklaması...
Demet Özdemir, muhabirlerin 'Hayırlı olsun diyelim mi?' sorusuna 'Çok teşekkürler sağ olun, diyebiliriz tabi ki' yanıtını verdi.
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