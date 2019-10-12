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Son Dakika Güncel Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı

Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı

27 dakika önce

Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı Oğuzhan Koç Milli formayla konser verdiHATAY - Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Hatay'da konser verdi.

Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı

Oğuzhan Koç Milli formayla konser verdi

HATAY - Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Hatay'da konser verdi. Sevilen sanatçı konsere milli formayla çıkarak Mehmetçiğe ve Milli Takıma destekte bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Palladium Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Oğuzhan Koç, sevenleriyle buluştu. Şarkılarını hayranlarına seslendiren Oğuzhan Koç, konsere Türkiye Milli Takımının formasıyla çıktı. Ünlü sanatçı, Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiğe ve dün Arnavutluk Milli Takımı ile çıktığı mücadeleyi 1-0 kazanan Türkiye Milli Takımına giydiği formayla destek verdi.

Oğuzhan Koç, Palladium Alışveriş Merkezinin tüm katlarının dolduğu konserde hayranlarına birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı

Oğuzhan Koç, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:42 Kaynak: İHA
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