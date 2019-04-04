Son Dakika Haberleri: Oğuzhan Koç, Sahne 10'da

Oğuzhan Koç, Sahne 10'da

30 dakika önce

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerini 6 Nisan akşamı Oğuzhan Koç konserine davet etti.

Oğuzhan Koç, Sahne 10'da, System.String[]
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerini 6 Nisan akşamı Oğuzhan Koç konserine davet etti.

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, sevilen pop müzik sanatçısı Oğuzhan Koç konseri ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. 6 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sahne 10'da Balıkesirlileri Oğuzhan Koç'un sevilen şarkıları ile buluşturacak 10 Burda AVM, keyifli ve müzik dolu dakikalara ev sahipliği yapacak. Oğuzhan Koç konserinin hemen akabinde ise popüler şarkıların farklı versiyonlarının dinlenebileceği DJ Performans ile kulakların pası silinecek. 10 Burda AVM, tüm Balıkesirlileri müzik ve keyif dolu Oğuzhan Koç konserine davet etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:30 Kaynak: İHA

Balıkesir, Oğuzhan Koç, Magazin
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