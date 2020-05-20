Koronavirüs salgını, pek çok sektörü olduğu gibi müzik dünyasını da olumsuz etkiledi. Alınan tedbirler kapsamında birçok konser iptal olurken, sahneye çıkamayan sanatçıların imdadına ise dijital platformlar yetişti. Bu süreçte dinleyici sayısında yüzde 25, dijital müzik gelirlerinde ise yüzde 22'lik artış dikkat çekti.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon tedbirleri, sanat dünyasını ve özellikle müzisyenleri olumsuz yönde etkiledi. Kalabalık etkinliklerin virüsü bulaştırma riskini artırması nedeniyle pek çok konser iptal edilirken müzisyenler konserlerini dijital platformlara taşıdı. Bu süreçte sahne gelirleri neredeyse yok olurken, evde kal çağrılarına kulak veren vatandaşların müzik dinlemek için tercih ettikleri Instagram ve Youtube gibi pek çok platform müzisyenlere destek oldu. DJ ve Prodüktör Oğuzhan Koçaklı, pandemi döneminde ortaya çıkan boş vakitle birlikte dijital platformlarda dinleyici sayısının yüzde 25, dijital müzik gelirlerinin ise yüzde 22 arttığını açıkladı. Kazanılan bu ivmenin yeni normal dönemde müzik dünyasında köklü değişimleri beraberinde getireceği ve dijital platformların sanatçıların temel gelir kapısı olacağı öngörülüyor.

Salgın, yeni tarz ve sanatçıların keşfedilmesine imkan tanıdı

COVID-19 salgını sürecinde dijital platformların dinleyici ve yeni abone rakamları arttı, buna bağlı olarak müzisyenlerin ortaya koyduğu eserler daha hızlı keşfedilmeye başladı. Sosyal medyanın yoğun kullanımının ve Instagram müzik özelliğinin Türkiye'de kullanıma açılmasının yeni müzik keşfini hızlandırdığını belirten Oğuzhan Koçaklı, "Salgın öncesinde insanlar daha rutinlerine uygun olarak müzik tercihi yapıp tarzlarının dışına genellikle çıkmıyordu. Ancak iki ayı aşan evde kalma süreci insanları yeni tarzlar ve sanatçılar keşfetmeye yöneltti. Müzik dünyasında da bu keşiflerin verimli yansımalarını görüyoruz. Dinleyicilerimizde yüzde 25'lik bir artış görürken, dijital platform gelirlerinde de benzer artışlar söz konusu. Ayrıca yeni dinleyici kazanma istatistikleri yüzde 50'lik bir farkın olduğunu da ortaya koyuyor" dedi.

"Yeni normalde müzisyenlerin sahnesi dijital ortamlar olacak"

Müziği üretebilmenin ve paylaşabilmenin yalnızca dijital mecralarda mümkün hale geldiği pandemi sürecinin ardından, dijital ortamların müzik için bir alternatif olmaktan çıkıp gereklilik haline geleceğini belirten Oğuzhan Koçaklı, "Günümüzde teknolojisinde amatör müzik üretim süreçlerinde oldukça büyük bir ivme kaydedildi. Evlerde hobi olarak yapılan çalışmalar kolayca dijital platformlara aktarılıp farklı insanların beğenisine sunulabiliyor. Sosyal medyadan paylaştığı parçalarla ünlenen ve profesyonelleşen sanatçıların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Ancak pandemi süreci, özellikle yolun başında olan amatörler için etkili bir alternatif olarak görülen dijital platformları müzik piyasasında faaliyet gösteren tüm sanatçıların hem sanatlarını icra etmeleri hem de gelirlerini sürdürebilmeleri için elzem hale geldi. Kalabalık dinleyici kitlelerinin uzun bir süre daha alanlarda bir araya gelemeyeceği yeni normal dönemde de müzisyenin yeni sahnesi dijital olacak" şekilde konuştu. - İSTANBUL