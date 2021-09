Oğuzhan Özkaya 'dan Uluslararası Başarı… - Son Dakika

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Fen Lisesi öğrencilerinden Rümeysa Sarıkaya, Öğretmeni Yağmur Nebioğulları danışmanlığında Uluslararası "World Youth Invention and Innovation Award" Dünya Gençlik Buluş ve Yenilik Bilim Yarışmasında "USING A FLAVONOİD AS A NOVEL TREATMENT AGENT FOR BREAST CANCER CELLS" adlı projeleriyle Dünya üçüncüsü olarak Bronz madalya kazandı.

Oğuzhan Özkaya Eğitim KurumlarıYönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Yeni bir başarıya imza atarak ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil eden öğrencimiz Rümeysa Sarıkaya ve öğretmenimiz Yağmur Nebioğulları' nı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi. Karabağlar ve Yelki Fen Liselerinde çok sayıda bilimsel projenin sürdürüldüğünü anlatan Oğuzhan Özkaya, yeni başarılar kazanacaklarına inandıklarını vurguladı.