Oğuzhan Özkaya Okulları Baraj Sınavına Büyük İlgi

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Bizimle birlikte eğitimde fark yaratmak isteyen öğrencilerimizin zorunlu baraj sınavına gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz" dedi.

Öğrenciler 500'er kişilik iki bölümde sınav salonlarına alınırken Oğuzhan Özkaya da okulun tanıtımı ile ilgili sunumun ardından velilerle yaptığı söyleşide, " Bu sınav ile barajı aşacak öğrencilerimizle eğitimde fark yaratacak yola birlikte gireceğiz. Ayrıca sıralamada ilk beşe giren öğrencilerimize çeşitli ödüllerimiz var" diye konuştu. Tarım, Bilim ve Teknolojide dünyanın geleceğine yön verecek genç nesli yetiştirecek eğitimi sunduklarını anlatan Özkaya şöyle konuştu:

"Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumlarında her öğrenci özeldir ve bize göre; doğru yaklaşıldığında başarılı olamayacak hiç bir öğrenci yoktur. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları; öğrenci merkezli eğitim ve etkinlikleriyle, öğrenciye yeteneklerini keşfetme konusunda yolu açarak çevresiyle, doğayla barışık; ülkesini, halkını seven ve ülkesine, halkına hizmet etme aşkı ile yaşayan gençler yetiştirmek için çalışır. Bilgiye öğretmen, ulusal ve uluslararası yayınlar, medya yoluyla ulaşmada öncülük ederek öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı bir mutluluk nedeni hâline getiren gençler yetiştirmek, bizim temel hedefimizdir. Eğitimi, gencin kafasında ana-baba, çevre yoluyla dayatılan bir zorlama olmaktan çıkarıp gönüllü bir bilinçlenme, bilgilenme, değişme, aydınlanma aracı olarak gören ve gösteren öğretmenler elinde duyarlı, tutarlı, mutlu ve başarılı insanlar yetiştirmek için yola çıktık ve bu konuda çok büyük aşamalar kaydettiğimizi bugün gururla söyleyebiliyoruz."

Soran, sorgulayan, körü körüne bağlanmayan, inceleyen, irdeleyen, bilime ve kültüre değer veren kuşaklar yetiştirme hedefinde olduklarını vurgulayan Özkaya, " Veliler ve biz öğretmenler, çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran, entelektüel birikimin kapılarını açan, bilinçlerini harekete geçiren, kendileri ve etraflarını çevreleyen dünyayla ilgili sorulara yanıt bulmalarını sağlayan, modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarf ediyoruz" dedi.