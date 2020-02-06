Oğuzhan Özyakup: 'Ayrılmamı Şenol Güneş de istedi' - Son Dakika
Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup: 'Ayrılmamı Şenol Güneş de istedi' - Son Dakika Spor

Oğuzhan Özyakup: 'Ayrılmamı Şenol Güneş de istedi'

6 saat önce

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda basınına önemli açıklamalar yaptı: Ben duygusal bir adamım. Kulüp için her şeyi verdim, aylarca maaş almadım. Sonrasında sana böyle davranılması... İşler kötü gittiğinde, taraftarlar seni ıslıklamaya başlıyor.

Oğuzhan Özyakup: 'Ayrılmamı Şenol Güneş de istedi', System.String[]

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda basınına önemli açıklamalar yaptı:


Ben duygusal bir adamım. Kulüp için her şeyi verdim, aylarca maaş almadım. Sonrasında sana böyle davranılması... İşler kötü gittiğinde, taraftarlar seni ıslıklamaya başlıyor.


Burada oynamak için bir şeylerden vazgeçtim, para benim için en önemli şey değil. Sadece iyi idman yapmak ve maça çıkmak istiyorum.


Feyenoord'a transferim gerçekleşmeden önce Şenol Güneş de Beşiktaş'tan ayrılmam gerektiğini söyledi. Beni iyi tanıyor. Feyenoord'a Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için geldim.

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord, Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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