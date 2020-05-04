Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti

Oğuzhan Özyakup'tan geri adım attı. Feyenoord'dan ayrılan tecrübeli yıldız yönetimin indirim teklifine 'Evet' dedi. Beşiktaş'tan yılda 2 milyon euro alan Oğuzhan'ın kendisine önerilen 1 milyon euroyu kabul ettiği öğrenildi.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre, Hollanda Ligi'nin iptal edilmesi üzerine bu sezonu şimdiden kapatan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta yeni başlangıç yapmak istediği ve bunun için ücretindeki indirim önerisine onay verdiği ifade edildi.

SERGEN YALÇIN ETKİLİ OLDU

Sergen Yalçın ile birlikte eski günlerine döneceğine inanan yıldız oyuncunun, "Beklentilerin altında kaldım. Bunu telafi edeceğim" dediği ortaya çıktı. Feyenoord'da sadece 4 maç oynayan Oğuzhan gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynayacak.