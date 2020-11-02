Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna inanıyor Açıklaması - Son Dakika

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna inanıyor Açıklaması

02.11.2020 12:15
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna inanıyor Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, sezona kötü başlamalarına rağmen şampiyon olacaklarına inandığını bildirdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, sezona kötü başlamalarına rağmen şampiyon olacaklarına inandığını bildirdi.

Oğuzhan, Beşiktaş dergisinin kasım ayı sayısında yer alan röportajında, siyah-beyazlı takımda hedefin her zaman şampiyonluk olacağını belirterek, "S¸ampiyon olmak ic¸in de mac¸ları kazanmak zorundasın. İlk do¨rt haftayı biraz zor gec¸irdik ama takım olarak c¸ok s¸eyin farkına vardık. Bu takımın tek hedefi var, o da s¸ampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde taraftarlardan uzak kalmanın üzüntü verici olduğunu vurgulayan Oğuzhan, "I·ns¸allah, en kısa zamanda bu donemi atlatıp mac¸larda bulus¸uruz. Taraftar o¨nu¨nde oynamak futbolcuya ayrı bir heyecan katıyor ve tabii ki taraftarlarımız da mac¸ heyecanını o¨zlemis¸tir diye du¨s¸u¨nu¨yorum. Herkesin sagˆlıklı kalmasını ve en kısada zamanda kavus¸mayı umuyorum." görüşlerine yer verdi.

"Beşiktaş'ımı çok özlemişim"

Geçen sezonun ikinci yarısını Hollanda'da kiralık olarak geçiren Oğuzhan, Beşiktaş'ta yeniden forma giymenin mutluluk verici olduğunu belirterek, " Pek uzun ayrı kalmadık. Altı aylık bir su¨rec¸ti, bir hava degˆis¸ikligˆi oldu benim ic¸in. Tesisleri, takım arkadas¸larımı ve Bes¸iktas¸'ımı c¸ok o¨zlemis¸im." yorumunda bulundu.

Oğuzhan, şampiyon oldukları sezonlardaki takım ruhunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Tabii, bunu biz de arada aramızda konus¸uyoruz ve o¨zlu¨yoruz da. O ruhu yakalamak kolay degˆil fakat o kadrodaki c¸ogˆu oyuncu u¨c¸ do¨rt sene beraber top oynadı. Bizimki arkadas¸lıktan c¸ok, abi kardes¸ ilis¸kisi olmaya bas¸lamıs¸tı ve takımdaki ortam bu yu¨zden c¸ok iyiydi. Yas¸ ortalaması iyiydi, saygı sevgi u¨st seviyedeydi. Ben uzun zaman sonra bu takımda biraz o ortamı hissediyorum. Zamana ihtiyac¸ var ama kısa zamanda bu kadar samimi ve gerc¸ekten birbirini seven bir takım olabiliyorsak yolun sonu da gu¨zel olacaktır diye du¨s¸u¨nu¨yorum."

Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar'ın yeniden takıma katılmasıyla ilgili soruya Oğuzhan, "Go¨khan benim kardes¸im gibi. Aram c¸ok iyi oldugˆu ic¸in gelmeden konus¸mus¸tuk ve c¸ok sevinmis¸tim. Onun Bes¸iktas¸'tan ayrılmasına nasıl u¨zu¨ldu¨ysek bugu¨n de geri do¨nmesine en az o kadar sevindik. I·ns¸allah, bize c¸ok s¸ey katacak. Aboubakar 2016-2017 s¸ampiyonlugˆuna c¸ok bu¨yu¨k katkıda bulundu. Hem saha dıs¸ında hem saha ic¸inde c¸ok iyi anlas¸tıgˆım biri. Cana yakın, c¸alıs¸kan ve tıpkı Go¨khan gibi takım ic¸inde sevilen biri. Onun gibi bir futbolcuya ihtiyacımız vardı ve bize geldigˆi ic¸in c¸ok mutluyum." şeklinde cevap verdi.

"Feda sezonu en güzel sezondu"

Beşiktaş'a "Feda" sezonunda geldiğini hatırlatan Oğuzhan, "Zor bir sene olacagˆı bana anlatılmıs¸tı ama genc¸lere o¨nem verilecegˆi de konus¸ulmus¸tu. Kendimden emindim ve bana o ilgiyi en gu¨zel s¸ekilde hissettiren Bes¸iktas¸ oldu. 19 yas¸ında geldim ve o sezon 30 mac¸ oynadım. Her sezonun bas¸ka bir gu¨zelligˆi vardır ama s¸ampiyonluk sezonlarını ayrı tutarsak o Feda sezonu en gu¨zel sezondu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda genç oyuncuların şansını değerlendiren Oğuzhan, "Sabretmek zordur ama genc¸ oyuncular ic¸in zaman kesinlikle o¨nemlidir. Genc¸ bir oyuncunun u¨stu¨ndeki baskıyı alarak onu kars¸ılayıp en iyi s¸ekilde oynamasını sagˆlamalıyız. Bu bizim go¨revimiz. Taraftarlarımız zaten genc¸ oyuncuları hep en iyi s¸ekilde kars¸ılamıs¸tır, onun ic¸in bana o konuda fazla so¨yleyecek so¨z kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna inanıyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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