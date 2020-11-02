Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna inanıyor Açıklaması

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, sezona kötü başlamalarına rağmen şampiyon olacaklarına inandığını bildirdi.

Oğuzhan, Beşiktaş dergisinin kasım ayı sayısında yer alan röportajında, siyah-beyazlı takımda hedefin her zaman şampiyonluk olacağını belirterek, "S¸ampiyon olmak ic¸in de mac¸ları kazanmak zorundasın. İlk do¨rt haftayı biraz zor gec¸irdik ama takım olarak c¸ok s¸eyin farkına vardık. Bu takımın tek hedefi var, o da s¸ampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde taraftarlardan uzak kalmanın üzüntü verici olduğunu vurgulayan Oğuzhan, "I·ns¸allah, en kısa zamanda bu donemi atlatıp mac¸larda bulus¸uruz. Taraftar o¨nu¨nde oynamak futbolcuya ayrı bir heyecan katıyor ve tabii ki taraftarlarımız da mac¸ heyecanını o¨zlemis¸tir diye du¨s¸u¨nu¨yorum. Herkesin sagˆlıklı kalmasını ve en kısada zamanda kavus¸mayı umuyorum." görüşlerine yer verdi.

"Beşiktaş'ımı çok özlemişim"

Geçen sezonun ikinci yarısını Hollanda'da kiralık olarak geçiren Oğuzhan, Beşiktaş'ta yeniden forma giymenin mutluluk verici olduğunu belirterek, " Pek uzun ayrı kalmadık. Altı aylık bir su¨rec¸ti, bir hava degˆis¸ikligˆi oldu benim ic¸in. Tesisleri, takım arkadas¸larımı ve Bes¸iktas¸'ımı c¸ok o¨zlemis¸im." yorumunda bulundu.

Oğuzhan, şampiyon oldukları sezonlardaki takım ruhunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Tabii, bunu biz de arada aramızda konus¸uyoruz ve o¨zlu¨yoruz da. O ruhu yakalamak kolay degˆil fakat o kadrodaki c¸ogˆu oyuncu u¨c¸ do¨rt sene beraber top oynadı. Bizimki arkadas¸lıktan c¸ok, abi kardes¸ ilis¸kisi olmaya bas¸lamıs¸tı ve takımdaki ortam bu yu¨zden c¸ok iyiydi. Yas¸ ortalaması iyiydi, saygı sevgi u¨st seviyedeydi. Ben uzun zaman sonra bu takımda biraz o ortamı hissediyorum. Zamana ihtiyac¸ var ama kısa zamanda bu kadar samimi ve gerc¸ekten birbirini seven bir takım olabiliyorsak yolun sonu da gu¨zel olacaktır diye du¨s¸u¨nu¨yorum."

Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar'ın yeniden takıma katılmasıyla ilgili soruya Oğuzhan, "Go¨khan benim kardes¸im gibi. Aram c¸ok iyi oldugˆu ic¸in gelmeden konus¸mus¸tuk ve c¸ok sevinmis¸tim. Onun Bes¸iktas¸'tan ayrılmasına nasıl u¨zu¨ldu¨ysek bugu¨n de geri do¨nmesine en az o kadar sevindik. I·ns¸allah, bize c¸ok s¸ey katacak. Aboubakar 2016-2017 s¸ampiyonlugˆuna c¸ok bu¨yu¨k katkıda bulundu. Hem saha dıs¸ında hem saha ic¸inde c¸ok iyi anlas¸tıgˆım biri. Cana yakın, c¸alıs¸kan ve tıpkı Go¨khan gibi takım ic¸inde sevilen biri. Onun gibi bir futbolcuya ihtiyacımız vardı ve bize geldigˆi ic¸in c¸ok mutluyum." şeklinde cevap verdi.

"Feda sezonu en güzel sezondu"

Beşiktaş'a "Feda" sezonunda geldiğini hatırlatan Oğuzhan, "Zor bir sene olacagˆı bana anlatılmıs¸tı ama genc¸lere o¨nem verilecegˆi de konus¸ulmus¸tu. Kendimden emindim ve bana o ilgiyi en gu¨zel s¸ekilde hissettiren Bes¸iktas¸ oldu. 19 yas¸ında geldim ve o sezon 30 mac¸ oynadım. Her sezonun bas¸ka bir gu¨zelligˆi vardır ama s¸ampiyonluk sezonlarını ayrı tutarsak o Feda sezonu en gu¨zel sezondu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda genç oyuncuların şansını değerlendiren Oğuzhan, "Sabretmek zordur ama genc¸ oyuncular ic¸in zaman kesinlikle o¨nemlidir. Genc¸ bir oyuncunun u¨stu¨ndeki baskıyı alarak onu kars¸ılayıp en iyi s¸ekilde oynamasını sagˆlamalıyız. Bu bizim go¨revimiz. Taraftarlarımız zaten genc¸ oyuncuları hep en iyi s¸ekilde kars¸ılamıs¸tır, onun ic¸in bana o konuda fazla so¨yleyecek so¨z kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.