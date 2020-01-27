Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer oluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer oluyor - Son Dakika Spor

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer oluyor

6 saat önce

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer oluyor, System.String[]

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda.


Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi.


İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord, Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:26 
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