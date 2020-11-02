Oğuzhan Özyakup: "Beşiktaşımı çok özlemişim" - Son Dakika

Oğuzhan Özyakup: "Beşiktaşımı çok özlemişim"

02.11.2020 11:53
Oğuzhan Özyakup:

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımdan 6 aylık bir süre ayrı kaldığını hatırlatarak, "Tesisleri, takım arkadaşlarımı ve Beşiktaşımı çok özlemişim" dedi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımdan 6 aylık bir süre ayrı kaldığını hatırlatarak, "Tesisleri, takım arkadaşlarımı ve Beşiktaşımı çok özlemişim" dedi.

Feyenoord macerasının ardından siyah-beyazlı takıma geri dönen 28 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Özyakup, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a geri dönmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Özyakup, "Pek uzun ayrı kalmadık. Altı aylık bir süreçti, bir hava değişikliği oldu benim için. Tesisleri, takım arkadaşlarımı ve Beşiktaşımı çok özlemişim" diye konuştu.

"Önümüzdeki maçları kayıpsız geçmek istiyoruz"

Pandemi sürecini ve sezona başlangıçlarını değerlendiren Oğuzhan, "Bu dönem, tüm futbol camiası için çok farklı oldu. Hazırlık kampına gidilemedi ki genelde yurt dışında iki üç hafta hazırlanıp onun üstüne iki üç hafta daha İstanbul'da kamp yaparak sezona hazırlanıyorduk. Benim durumum biraz farklıydı. Hollanda'da ligler şubatın son haftası iptal oldu ve lig devam etmedi. Burada ise oyuncular iki ay ara verdikten sonra geçen sezonu tamamladılar, ardından çok kısa bir 10 günlük izinden sonra tekrar yeni sezona hazırlandılar. Bu bir futbolcu için kolay değil ama milli maç arasının takıma çok iyi geldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki maçları kayıpsız geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur"

Oğuzhan, takım olarak bu sezonki hedeflerinin sorulması üzerine, "Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Şampiyon olmak için de maçları kazanmak zorundasın. Biz ilk dört haftayı biraz zor geçirdik ama takım olarak çok şeyin farkına vardık. Bu takımın tek hedefi var, o da şampiyonluk" cevabını verdi.

"Feda sezonu en güzel sezondu"

Takımın genç oyunculara yönelmesini değerlendiren Oğuzhan, "Ben 'Feda' sezonunda geldim. Zor bir sene olacağı bana anlatılmıştı ama gençlere önem verileceği de konuşulmuştu. Kendimden emindim ve bana o ilgiyi en güzel şekilde hissettiren Beşiktaş oldu. 19 yaşında geldim ve o sezon 30 maç oynadım. Her sezonun başka bir güzelliği vardır ama şampiyonluk sezonlarını ayrı tutarsak o 'Feda' sezonu en güzel sezondu diyebilirim. Sabretmek zordur ama genç oyuncular için zaman kesinlikle önemlidir. Genç bir oyuncunun üstündeki baskıyı alarak onu karşılayıp en iyi şekilde oynamasını sağlamalıyız. Bu bizim görevimiz. Taraftarlarımız zaten genç oyuncuları hep en iyi şekilde karşılamıştır, onun için bana o konuda fazla söyleyecek söz kalmaz" açıklamasını yaptı.

"Süper Lig çok sert ve zor"

Oğuzhan, Türkiye, İngiltere ve Hollanda liglerini de karşılaştırarak, "Hollanda çok teknik ve taktik isteyen bir lig. Özellikle genç oyunculara önem verilen bir lig. Kulüpler 'ben oyuncumu yetiştirip satmak istiyorum' diyor ve asla o bakış açısından vazgeçmiyor. Takımda iki üç tecrübeli oyuncu bulundurup takım dengesini korumaya çalışıyorlar. İngiltere şu an dünyanın en iyi liglerinden biri. İnanılmaz yüksek bütçeleri var ve istedikleri oyuncuyu transfer edebiliyorlar. Sadece yayın haklarından kulüplerin kasasına giren para ortada. Aynı zamanda altyapıya da çok önem veren bir ülke. Hem yerli hem yabancı ülkelerden 15-16 yaşından oyuncuları keşfedip A takımlara hazırlıyorlar. Benim tecrübeme göre Türkiye ligi fizik ve teknik üzerine kurulu. Takımlardaki yaş ortalamaları Hollanda'ya göre çok az daha yüksek ve sonuç odaklıyız. Büyük takımlarda şampiyonluk şart. Çok sert ve zor bir lig. Altyapıyı burada geçirmediğim için o konuda yanlış yorum yapmak istemiyorum" dedi.

"En kısa zamanda kavuşmayı umuyorum"

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara seslenen başarılı futbolcu, "İnşallah, en kısa zamanda bu dönemi atlatıp maçlarda buluşuruz. Taraftar önünde oynamak futbolcuya ayrı bir heyecan katıyor ve tabii ki taraftarlarımız da maç heyecanını özlemiştir diye düşünüyorum. Herkesin sağlıklı kalmasını ve en kısa zamanda kavuşmayı umuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Oğuzhan Özyakup: Beşiktaşımı çok özlemişim

Oğuzhan Özyakup, Hollanda, Futbolcu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup: 'Beşiktaşımı çok özlemişim' - Son Dakika Spor


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