Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Oğuzhan Özyakup, önceki akşam Etiler'de yemek yedi.
Yaklaşık 2 yıldır Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan Özyakup, objektifleri fark edince hemen depara kalktı.
Sevgilisi hakkında gelen sorulara cevap vermeyen Özyakup, "Arkadaşlar teşekkür ederim, biliyorsunuz özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum" diyerek evinin yolunu tuttu. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:07
Son Dakika › Spor › Oğuzhan Özyakup, Etiler'de yakalandı! Kameraları görünce... - Son Dakika Spor